Probleme in Michelbach: Wenn im Homeoffice die Verbindung abbricht

Ein langfristiger Ausfall der Internetverbindung ist etwas, das viele Haushalte in der Zeit von Homeschooling und Homeoffice am wenigsten gebrauchen können. In Michelbach ist aber genau das bei vielen Telekomkunden eingetreten. Anwohnerin Ricarda Golm meldete sich bei der RZ mit dem Hinweis, dass 96 Anschlüsse im Dorf betroffen seien, während das Unternehmen die Zahl der Störungen mit 30 angibt. Bei den meisten Kunden sind die Störungen, die auch ein Telefonieren übers Festnetz unmöglich machten, mittlerweile behoben. Bei einigen Anschlüssen aber handelt es sich um ein gravierenderes Problem, das eine aufwendige Reparaturmaßnahme erforderlich macht.