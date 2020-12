Probleme in Betzdorf: Sanierter Überweg wird bei Regen zu einer Rutschbahn

Betzdorf

Kaum ist in Betzdorf der Überweg über die Bahn vom Busbahnhof zur Wilhelmstraße fertig, da gibt es bereits erste Probleme. Viele Monate dauerten die Bauarbeiten. Nach Fertigstellung war in den heißen Sommerwochen soweit alles in Ordnung. Doch nun, wenn der Bodenbelag nass ist oder es sogar regnet, gab es bereits Stürze, wurde gestern im Bauausschuss der Stadt von Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer berichtet. Der Weg wird teilweise zur Rutschbahn. Das darf natürlich nicht sein. Nun wird ein Gutachter eingeschaltet. Er soll überprüfen, ob hier die korrekte Beschichtung aufgebracht wurde, die auch rutschfest ist. Stürze dürfen dort nicht passieren. Jetzt wird das Gutachten abgewartet. Die Folge könnte sein, dass es Nachbesserungen geben muss.