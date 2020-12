Betzdorf/Kirchen

Annette Uebe muss gut bei Stimme sein. Denn die Mädchen und Jungen der Bläserklasse plus sitzen weit auseinander. Der Musikunterricht an Schulen, wie beispielsweise am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen, unterliegt während der Pandemie Einschränkungen.