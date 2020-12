Alsdorf

Was heckt Micha Krämer da mit seinen Freunden aus? Das Geheimnis wird am Samstag, 19. September, 20 Uhr, gelüftet. Denn dann geht auf der Internetplattform YouTube die Premierenlesung des elften, vor Kurzem erschienenen Westerwald-Krimis um die Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti über die Bühne. Der Titel lautet: „Das Unrecht des Stärkeren“. In Betzdorf geht ein Rächer um: Von verschiedenen Punkten aus werden Menschen scheinbar wahllos niedergeschossen. Kommissarin Nina Moretti macht sich auf die Suche nach dem Attentäter und erlebt auch privat Turbulenzen. Denn ihr Mann Klaus wird plötzlich Vater.