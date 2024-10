Plus Mudersbach

Premiere steht bevor: Theatergruppe Mudersbach fiebert neuem Stück entgegen

Von Gaby Wertebach

i Die acht Laiendarsteller der Theatergruppe Mudersbach freuen sich schon auf die Premiere ihres neuen Stücks „Neurosige Zeiten“ am Samstag, 19. Oktober. Foto: Gaby Wertebach

Seit drei Jahrzehnten gibt es die Theatergruppe Mudersbach, und in jedem Herbst sorgen sie mit ihren Komödien für viel Spaß. In ihrem neuesten Stück geht es um eine offene Wohngemeinschaft in einer Psychiatrie. Das Stück wird also mit einigen Irrungen und Wirrungen aufwarten.