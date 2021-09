Premiere ist am Sonntag, 3. Oktober, im Kulturwerk Wissen. An diesem Tag gibt die Anfang des Jahres gegründete „Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen“ mit ihrem Gründer, dem Dirigenten, Musiker und Musikpädagogen Marco Lichtenthäler, ihr erstes Konzert. Am Wochenende fand dazu ein erster Probentag in der Wiedhalle in Neitersen statt. Wir sprachen im Nachgang mit Lichtenthäler über das Orchester und das bevorstehende Konzert.