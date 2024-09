Plus Kreis Altenkirchen

Premiere im Kreis Altenkirchen: Nacht der Technik gewährt Interessante Einblicke in die Firmenwelt

Von Gaby Wertebach

i Bei der Firma Cryotherm in Euteneuen wurde die Superisolationstechnik mithilfe von flüssigem Stickstoff, der bei einer Temperatur von minus 196 Grad in Behältern gelagert wird, demonstriert. Fotos: Gaby Wertebach Foto: Gaby Wertebach

Die Nacht der Technik im Landkreis Altenkirchen fand am vergangenen Freitag zum ersten Mal in der hiesigen Region statt. Das Transformationsnetzwerk Altenkirchen/Westerwald „Traforce“ hatte die Idee die Nacht der Technik in seine Heimat zu holen.