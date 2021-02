Premiere für Westerwälder Filmstars: Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ präsentiert ersten von drei Imagefilmen

Hui Wäller? Allemol! „Wir Westerwälder können stolz und froh auf unsere Heimat sein!“, so die Landräte der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW). „Die wunderschöne Natur, unsere leistungsstarke Wirtschaft und die freundliche Nachbarschaft in den drei Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis machen den Westerwald zur Top-Region für mehr als eine halbe Million Menschen.“ Nun soll dieser Dreiklang „Landschaft. Leistung. Leute.“ in drei kurzweiligen Imagefilmen unsere Heimat frisch und modern vorstellen.