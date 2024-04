Plus Herdorf

Prekäre Situation in Herdorf: Petition soll Ärztemangel anprangern

i Knapp 600 Unterschrift, insgesamt sollen es 12000 werden. Damit will CDU-Politiker Dirk Eickhoff auf die prekäre Ärztesituation in Herdorf aufmerksam machen. Foto: Thomas Leurs

In der angespannten Ärztesituation in der Stadt Herdorf ist erst einmal keine kurzfristige Besserung in Sicht. Ein von den Hausärzten der Region angedachter Vertretungsplan für die Patienten der zurzeit geschlossenen Praxis Duagi ist nicht zustande gekommen. Derweil ist die lokale Politik eingeschaltet. Und will mit einer Petition auf die prekäre Lage aufmerksam machen.