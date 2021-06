Ab Montag beginnt im Rahmen von Corona-Lockerungen auch im AK-Land wieder ein regulärer Präsenzunterricht an Schulen. Eine Woche nach Ende der Pfingstferien kehrt also auch ein gehöriges Stück Normalität zurück in die Klassenräume. Wie haben sich die Schulen im Kreis darauf vorbereitet? Wir haben exemplarisch nachgefragt.