Pracht

Der Bauhof der Verbandsgemeinde hat noch vor Weihnachten einen Verkehrspoller an der Kreuzung Bergstraße und Schulstraße in Pracht aufgestellt. Dieser soll den Lasterfahrern signalisieren, dass ein Abbiegen in Richtung Niederhausen nur bedingt möglich ist. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass Lkws in der Kreuzung stecken geblieben sind und ein kleines Verkehrschaos ausgelöst haben. Auch wurden die Häuser der Bergstraße 5 und 7 mehrfach beim Rangieren beschädigt.