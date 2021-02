Pracht

Der Bereich um den Brunnenplatz in Niederhausen wurde bereits mehrfach in diesem Jahr verwüstet. Verkehrsschilder wurden mit Graffiti beschmiert, Leitpfosten wurden herausgerissen und auch die Wasserdüse am Brunnen wird ständig beschädigt. Meistens handelt es sich aber um Verunreinigungen in und um die Buswartehalle. „Im Prinzip hat die Ortsgemeinde nichts dagegen, wenn sich hier auch Personen aufhalten die nicht mit dem Bus fahren wollen, jedoch sollte man den Platz auch wieder sauber verlassen“, erklärt Udo Seidler, Ortsbürgermeister von Pracht.