Im Rahmen der Dorfmoderation fand in dieser Woche in Pracht das zweite Arbeitskreistreffen zum Thema „Miteinander, Naturschutz und Versorgung“ statt. Es wurde lebhaft diskutiert, sodass Moderatorin Sarah Densing vom Planungsbüro „Stadt, Land, Plus“ am Ende des Abends viele Anregungen seitens der 18 Teilnehmer im Gepäck hatte.