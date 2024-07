Plus Flammersfeld/Oberkreis

Postbank-Rückzug lässt Kunden verzweifeln: Stimmen aus dem Kreis Altenkirchen

i Die Banken ziehen sich verstärkt aus der Fläche zurück. So ist es in immer weniger Partnerfilialen der Postbank möglich, sich Bargeld auszahlen zu lassen. Besonders ältere und immobile Menschen stellt dies vor Herausforderungen. Foto: dpa/Jens Kalaene

„Das geht wieder am Kunden vorbei“, sagt Wolfgang Scharenberg bei einem Besuch in seinem Tabak- und Schreibwarenladen „Annelieses“ in Flammersfeld. Der Grund für die Enttäuschung des Unternehmers: Seit 1. Mai besteht in seinem Geschäft nicht mehr die Möglichkeit, Bargeld abzuheben.