Schürdt

Posieren fürs Internet: Zwei Kinder haben offenbar Heuballen in Schürdt angezündet

Einem Rundballenbrand mussten Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld am Freitagabend in Schürdt zu Leibe rücken. Als die Feuerwehr am Brandort in der Gartenstraße eintraf, standen 40 bis 50 Ballen auf einem Feld in Flammen.