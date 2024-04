Polizei zeigt in Betzdorf keine Fantasie: Haftbefehl gegen „Reichsbürgerin“ vollstreckt

Mit einer „Reichsbürgerin“ hat sich die Betzdorfer Polizei am Freitagabend auseinandersetzen müssen. Durch einen Zufall fiel auf, dass gegen die 79-Jährige ein Haftbefehl vorlag.

Treibt ein "Reichsbürger" in Bad Münster sein Unwesen? Ein Flugblatt lässt es vermuten. (Symbolfoto) Foto: picture alliance

Ein 52-Jähriger hatte am Nachmittag in der Dienststelle eine von ihn gefundene Geldbörse abgegeben. „In der Geldbörse befanden sich neben zwei (echten) Reisepässen der (echten) Bundesrepublik Deutschland diverse Fantasiedokumente, ausgestellt vom angeblichen ,Deutschen Reich' oder dem ,Königlich-Sächsischen Gemeindebund', heißt es in der Polizeimeldung. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass gegen die Seniorin ein Haftbefehl von über 2000 Euro Gesamtsumme vorlag.

Die Seniorin erschien nach Mitteilung über den Fund der Geldbörse am Abend tatsächlich auf der Dienststelle. Dort erhielt sie das Portemonnaie zurück, und zugleich wurde ihr die Vollstreckung des gegen sie vorliegenden Haftbefehls eröffnet. „In typischer Reichsbürger-Manier“, so die Polizei, habe sie nächst sämtliche Maßnahmen verweigert. Die Aussicht einer drohenden Inhaftierung bewegte sie jedoch dazu, den Geldbetrag widerwillig doch zu bezahlen. Sie durfte die Dienststelle wieder verlassen, musste ihre Fantasiedokumente jedoch bei der Polizei lassen, da diese aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung sichergestellt wurden. Diesbezüglich erwartet sie nunmehr ein weiteres Strafverfahren, welches in einem weiteren Haftbefehl münden könnte. red