Polizei jagt Pitbike-Fahrer von Alsdorf nach Grünebach

Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 10:10 Uhr

Erst in Grünebach bog der 18-Jährige in eine Sachgasse ab, wo er dann gestellt wurde. Es zeigte sich, dass ihm das Bike gar nicht gehörte und dass er keine Fahrerlaubnis hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da sich die Eigentumsverhältnisse nicht klären ließen, wurde das Pitbike zunächst sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird nun gesucht. Hinweise an die Polizei Betzdorf (Telefon 02741/9260).