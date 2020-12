Oberkreis

Im Oberkreis ist es in den vergangenen Tagen offenbar zu mehreren Fällen von Taschendiebstahl gekommen. So berichtete jetzt eine 32-jährige Betzdorferin unserer Zeitung, dass ihrer Mutter am Montag der Geldbeutel im Betzdorfer Lidl gestohlen worden sei. Die Betroffene habe sich nur einmal kurz vom Einkaufswagen weggedreht – schon sei das Portemonnaie weg gewesen. Von der Polizei habe die Mutter erfahren, dass Lidl-Filialen bei Dieben durchaus beliebt seien, weil es dort oft keine Videoüberwachung gebe.