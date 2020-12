Niederfischbach

Eine Aktion der rechtsradikalen Gruppierung „III. Weg“ im Giebelwald am Volkstrauertag, die später als Video im Internet auftauchte, sorgt in Niederfischbach für Empörung, Wut und Entsetzen: Denn ausgerechnet an den in der Region bekannten „Soldatengräbern“, die ein Mahnmal für den Frieden sein sollen, hielt die Gruppe ein sogenanntes Heldengedenken ab – mit einem Aufmarsch, Fackeln und kriegsverherrlichenden Reden, mit denen „unserer tapferen Helden“ gedacht werden sollte. Inzwischen ist die Polizei Betzdorf im Spiel.