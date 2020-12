Poetry Slam vom Feinsten: Wortakrobaten liefern sich in Wissen ein packendes Finale

Wissen

Totgesagte leben länger. So jedenfalls erscheint es am Samstagabend im Wissener Kulturwerk, denn wenn auch immer mehr Anglizismen in unseren Alltag einfließen, so gibt es doch wohltuende Oasen, in denen die deutsche Sprache in ihrer Kraft und Vielfältigkeit lebendig ist. Und lebendiger als am Samstagabend im Kulturwerk, in dem das Finale der rheinland-pfälzischen Meisterschaft des Poetry Slam – zugegeben ein Anglizismus – stattfindet, könnte die Sprache, die schon Goethe, Schiller und Heine zu Literaturhelden gemacht hat, kaum sein. Die acht Finalisten, die sich nach einem spannenden Halbfinale am Freitagabend in der „Germania“ qualifiziert hatten, geizen nicht mit Sprachgewalt, Wortwitz und tiefgründigen Einsichten in vielfältige Situationen ihres Lebens.