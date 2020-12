Pleckhausen: Erneut teurer BMW mit Keyless Go gestohlen

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 11:06 Uhr

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in der Hauptstraße in Pleckhausen zur einen schwarzen BMW 320d entwendet – erneut vermutlich mittels Überbrückung und Nutzung der Keyless-Go-Funktion.

Die Polizei Straßenhaus schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter nicht im Haus gewesen sind, sondern die Daten von außerhalb elektronisch ausgelesen haben. Das Mauerwerk eines Hauses bietet dagegen keinen ausreichenden Schutz, warnt die Polizei.

Deshalb sollten sich Besitzer eines mit Keyless Go ausgestatteten Fahrzeugs zusätzlich absichern, etwa indem sie den Schlüssel mit einer speziellen Hülle oder einem Metalltresor abschirmen. In jüngster Zeit kam es zu mehreren ähnlichen Fällen in den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald.

Hinweise an die Polizei Straßenhaus, Tel. 02634/9520