Plan für Betzdorfer Gewerbegebiet Dauersberg II: Gelände in einem Schritt umklappen

Betzdorf

Der Stadt Betzdorf fehlt Gewerbefläche. Aktuell gibt es kein freies Gelände. Auch auf dem Rangierablaufberg ist inzwischen alles belegt. Doch die Nachfrage von Gewerbetreibenden ist da, verdeutlicht Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer. So werde man nun zügig an die Erschließung von Dauersberg II gehen. Im nicht öffentlichen Teil der Bauausschusssitzung hatte Geldsetzer über Details informiert. Favorisiert wird aktuell die Planung, das abfallende Gelände auf eine Ebene zu bringen. Denn es ist nun angedacht, dass die Fläche am Hang in einem Schritt komplett umgeklappt wird. Erdreich aus dem höheren Bereich wird im unteren Bereich angeschüttet. Vor größeren Erdbewegungen muss aber der Bebauungsplan geändert werden. Nach der Genehmigung benötigt man auch die Zustimmung vom Forstamt in Altenkirchen, um alle Bäume auf dem Gelände fällen zu dürfen. Bis wann auf der Höhe etwas umgesetzt werden kann, da will sich Geldsetzer nicht festlegen. „Wir geben bei dem Thema aber Gas“, verspricht er. Die Stadt benötigt weitere Gewerbeflächen. Seit rund 20 Jahren wird über Dauersberg II diskutiert. Politisch fand sich aber nie eine Mehrheit im Rat, die Erschließung umzusetzen. Erst müssten Gewerbeflächen im Tal belegt werden, wurde immer argumentiert.