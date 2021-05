In den kommenden Jahren kommt ein „Deckel“ auf die ehemalige Mülldeponie in Nauroth. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren für die rund 10 Millionen Euro teure Deponieabdichtung. Rund 30 Stellen sind daran beteiligt. An diesem Donnerstag wird das Genehmigungsverfahren auch Thema im Rat Nauroth sein, der um 19 Uhr im Gemeindezentrum tagt.