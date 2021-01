Betzdorf

Das Neujahrskonzert der Philharmonie Südwestfalen in der Betzdorfer Stadthalle ist normalerweise der erste kulturelle Höhepunkt eines noch jungen Jahres. Die gute Stube der Stadt ist bei diesem Ereignis stets ausverkauft. Doch in diesem Jahr schauen alle Freunde des Veranstalters, der Musikgemeinde Betzdorf/Kirchen, in die Röhre: Das Konzert fällt, wie das kulturelle Leben insgesamt, der Pandemie zum Opfer.