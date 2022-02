Der Pflegekräftemangel und die Situation in Pflegeheimen und Krankenhäusern sind in aller Munde. Die Pandemie macht einmal mehr deutlich, wo es hakt. Doch wie sieht es eigentlich dort aus, wo die meisten Menschen gepflegt werden, von Kindern, Eltern oder Ehepartnern? Sie stehen sowieso schon vor Herausforderungen, doch was geschieht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, wenn die Anschaffung von Desinfektionsmitteln privat finanziert werden muss und eine Impfung keine Pflicht ist?