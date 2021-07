Nach insgesamt 27 Jahren im Pfarrdienst im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen und davon 14 Jahren als Schulseelsorger am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen geht Pfarrer Martin Gerhards zum Schuljahresende in den Ruhestand. Am Sonntag, 11. Juli, 14 Uhr, wird er in einem Gottesdienst in der Altenkirchener Christuskirche durch Superintendentin Andrea Aufderheide entpflichtet.