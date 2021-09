Pfarrer Hans-Jürgen Volk in Hilgenroth feierlich verabschiedet – Nachfolger ist schon da

Es war ein sehr leiser Abschied für einen langjährigen Gemeindepfarrer, als Pfarrer Hans-Jürgen Volk zum 1. Februar in den Ruhestand ging. Die Corona-Pandemie erlaubte keine großen Gottesdienste und Abschiedsrituale. Doch nun, kurz vor Herbstbeginn, konnte Superintendentin Andrea Aufderheide endlich in einem feierlichen Gottesdienst in der Hilgenrother Kirche den vielseitigen Theologen verabschieden und Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe als neuen Gemeindepfarrer der Kirchengemeinde Hilgenroth begrüßen.