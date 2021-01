Pfandspendeaktion: Tierauffangstation und Kita freuen sich über Unterstützung

Kirchen

Mit der bundesweiten Pfandspendenaktion des Kauflandes werden auch zwei Einrichtungen in der Region unterstützt. Der Leiter der Filiale in Kirchen, Michael Mäusezahl, und seine Kollegin Sonja Petri überreichten vor Kurzem die entsprechenden Schecks. Die vom Tierschutzverein im Kreis Altenkirchen betriebene Tierauffangstation in Weitefeld wird mit 1400 Euro gefördert, die Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ in Herkersdorf/Offhausen wird mit 950 Euro bedacht. Die Beträge sind jeweils innerhalb von vier Monaten zusammengekommen. Das Prinzip ist einfach: Die Kunden des Marktes verzichten darauf, ihre Pfandbons einzulösen und spenden sie stattdessen für einen guten Zweck.