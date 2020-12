Personen an den Gleisen: Betrunkene behindern Bahnverkehr in Betzdorf

Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 09:20 Uhr

Zur kurzfristigen Einstellung des Eisenbahnverkehrs ist es am Donnerstag am Bahnhof in Betzdorf gekommen. Grund dafür war ein Saufgelage von mehreren Personen.

Am Donnerstagvormittag war der Bundespolizei ein Saufgelage von mehreren Personen in Betzdorf im Bereich der Gleisen gemeldet worden. Durch die Polizei Betzdorf konnten zwei Männer in Höhe der Moschee an den Gleisen angetroffen werden.

Es handelte sich um zwei amtsbekannte Männer im Alter von 51 und 42 Jahren. Bei der Durchsuchung der Personen konnten bei dem 51-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Weiterhin führte der Mann ein Messer und ein kleines Beil mit. Nach Sicherstellung der Sachen wurde den Männern ein Platzverweis erteilt.

Der Bahnverkehr konnte wieder freigegeben werden. Es wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.