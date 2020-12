Person in Betzdorf von Zug erfasst: Bahn war mit 150 Schülern besetzt

Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 15:22 Uhr

Vom Zug erfasst wurde am Dienstag kurz vor 14 Uhr in Betzdorf eine Person auf der Strecke der Daadetalbahn. Der Zug war von Betzdorf nach Daaden unterwegs. Kurz nach der Unterführung Kirchstraße und gleich gegenüber vom Betzdorfer Rathaus passierte das Unglück. Eine Person wurde tödlich verletzt. Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.

Der Zug war mit rund 150 Schülern besetzt. Diesen, so Polizei, DRK und Feuerwehr Betzdorf sei nichts passiert. Nach und nach wurden sie aus dem Zug gebracht und namentlich in der Nähe des Rathauses an mehreren Stellen erfasst.

Busse der Westerwaldbahn standen schon bereit, um die jungen Leute nach Hause zu bringen. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort. Ebenso ein besonders geschulter Mitarbeiter der Westerwaldbahn, der den Lokführer psychologisch betreute, erläuterte Oliver Schrei, Geschäftsführer der Westerwaldbahn, der ebenso vor Ort war. Die Westerwaldbahn ist Betreiber der Daadetalbahn.