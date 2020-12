Friedewald

Merklich in die Jahre gekommen ist die Heizungsanlage der Turnhalle in Friedewald: Der alte Ölkessel stammt noch von 1982, dem Jahr, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde. Nicht nur, dass das Ding laut Ortsbürgermeister Karl-Heinz Buhl reichlich „überdimensioniert“ und aus heutigen Gesichtspunkten wenig effizient ist – es machte zuletzt auch zunehmend Probleme: „Der Kessel war schon dreimal an derselben Stelle kaputt.“