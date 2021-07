Es sollte ein romantischer Kurzurlaub in der Sonne werden: Ab nach Albufeira in den Süden – Portugal, Strand, eine Suite und die Wellen des Atlantiks. Klar, dass sich Sonja Saylam und ihr Freund Andreas Heidrich aus Molzhain riesig auf diesen Trip gefreut hatten. Nach der langen Zeit der coronabedingten Reisebeschränkungen wollten sie am 6. Juni in den Flieger steigen. Doch daraus wurde nichts. Ein fehlendes PCR-Testergebnis verhinderte jede Weiterreise.