Forst

Ein im 17. Jahrhundert bedeutender Feldmarschall und Diplomat hat seine Wurzeln im Hammer Land, genauer gesagt in Seifen (Ortsgemeinde Forst). Die Rede ist von dem am 30. Oktober 1612 geborenen und am 23. März 1676 verstorbenen Paul Würtz, der in kaiserlichen, schwedischen, dänischen, niederländischen und weiteren militärischen Diensten stand.