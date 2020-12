Wissen

Man stelle sich vor, das Weihnachtsfest stünde vor der Tür und es gäbe keine Musik dazu. In der momentanen Situation, sprich in Zeiten von Corona und mitten im Teil-Lockdown, ist dieses Szenario sogar sehr wahrscheinlich, zumindest was Livekonzerte und den hautnahen, emotionalen Genuss von weihnachtlicher Kunst und Kultur betrifft. Um diese gemütliche und festliche Atmosphäre trotzdem erleben zu können, haben das Wissener Kulturwerk und der bekannte Sänger & Street-Life-Frontmann Patrick Lück die Idee eines virtuellen Weihnachtskonzertes in Form eines Live-Streams für den ersten Advent, Sonntag, 29. November, 19 Uhr, geplant.