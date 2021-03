Die Räumlichkeiten der Evangelischen freien Gemeinde in Daaden in Biersdorf an der Betzdorfer Straße vermitteln in diesen Zeiten mehr den Eindruck eines Aufnahmestudios als eines christlichen Gemeindehauses. Das liegt darin begründet, dass die Gemeinde ihre Gottesdienste seit dem zweiten Lockdown über die Internetplattform Youtube ausstrahlt.