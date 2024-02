Horhausen/Willroth/Oberlahr

Partys an Schwerdonnerstag: Tief im Westen des Kreises Altenkirchen feiern die Möhnen kräftig

Tief im Westen des Kreises Altenkirchen liegen traditionell einige der Hochburgen des rheinischen Frohsinns, in denen der Auftakt in die heiße Phase der Karnevalssession besonders zünftig gefeiert wird. So ging es auch diesmal an Weiberfastnacht hoch her in Horhausen, Willroth und Oberlahr.