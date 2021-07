Berod/Weyerbusch

Partygäste schlagen zu: Polizei muss nach Berod und Weyerbusch ausrücken

Stressige Samstagnacht für die Beamten der Polizei Altenkirchen. Sie mussten gleich zu zwei Partys ausrücken, bei denen Gäste in größeren Schlägereien aneinandergeraten waren. Dabei wurden insgesamt mindestens zehn Personen verletzt und mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden, sechs in Berod und vier in Weyerbusch-Hilkhausen.