Plus Altenkirchen

Parents for Future Altenkirchen lädt zur Fahrraddemo: „Kidical Mass“ im September geplant

i Das Orga-Team für die Kidical Mass in Altenkirchen besteht aus Monika Krämer (links) und Hans Kneilmann sowie Beate Saddeler-Hassel. Foto: Annika Stock

Am 28. September lädt die Gruppe Parents for Future Altenkirchen zur ersten „Kidical Mass“ in die Kreisstadt ein. Die Fahrraddemo soll ein Zeichen für die Radmobilität in Altenkirchen setzen. Die Vision: Kinder und Jugendliche sollen sich sicher und selbstständig zu Fuß und mit dem Fahrrad bewegen können, deshalb fordern die Verantwortlichen für Kinder mehr sichere Schul- und Radwege in Altenkirchen.