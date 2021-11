Pandemie, Politik und EM-Pokal: Der Mainzer Kabarettist Lars Reichow bringt Herdorf zum Lachen

Nein, sein Humor macht auch vor der Pandemie nicht halt: Der Impfstoff sei in Wahrheit nach dem Mainzer Karneval „im Vollrausch zusammengeschüttet“ worden, verrät der Kabarettist Lars Reichow die Wahrheit über das erfolgreiche Vakzin. Dermaßen erfolgreich, dass sich seine Heimatstadt Mainz vor Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr retten kann. „Wenn das Geld unter den Bürgern verteilt wird, werde ich nie wieder arbeiten müssen“, verkündete Reichow bei seinem Auftritt am Freitagabend auf Einladung des Kulturrings im Hüttenhaus in Herdorf.