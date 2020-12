Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 11:39 Uhr

Niederdreisbach

Palme im Wasser, Feuer in Hütte: Täter wüten im Schwimmbad Niederdreisbach

In der Nacht zum Dienstag sind bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Freibads Niederdreisbach eingedrungen. Nach Informationen der Polizei Betzdorf warfen die Täter eine Palme in das Schwimmbecken und entfachten in einer offenen Hütte ein Feuer. Ein Täter ließ offenbar auch seine Notdurft zurück.