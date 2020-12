Birken-Honigsessen

In normalen Jahren – ohne Corona-Pandemie – reisen Michaela Weyand und Eduardo Cisternas nach Möglichkeit regelmäßig im Dezember nach Chile zur Escuela Popular de Artes (EPA). Dort unterstützen sie das Team der von ihnen gegründeten Freien Musik- und Kunstschule in einem Armenviertel der Stadt Viña del Mar. Doch heuer ist noch sehr ungewiss, ob das Paar aus Birken-Honigsessen in das südamerikanische Land reisen kann. Umso wichtiger sind die Kontakte per Internet, auch über den Förderverein Crearte, dessen Vorsitzende Michaela Weyand ist.