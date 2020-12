Kreis Altenkirchen

Die Kontaktsperre erschwert auch die Bräuche zu Ostern. Das Bistum Trier hat deshalb zur Aktion „Wir klappern zu Hause“ aufgerufen. Und so gibt es in einigen Orten im AK-Land Initiativen, auch in Corona-Zeiten nicht auf das Klappern in der Karwoche verzichten zu müssen.