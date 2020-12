Daaden

Ostersamstag um 6 Uhr am Morgen, in aller Frühe also, „findet“ der Ostergottesdienst in der evangelischen Barockkirche in Daaden statt. Doch in diesen besonderen Zeiten rund um Corona ist es eine Aufzeichnung für den eigentlichen Onlinegottesdienst. Stative und Videokameras sind am Gründonnerstag schon aufgebaut. Ab Ostersonntag um 9.30 Uhr ist das Gottesdienstvideo mit Pfarrerin Kirsten Gala dann im Internet auf dem YouTube-Kanal der Daadener Gemeinde abrufbar.