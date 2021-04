Um aktuelle Infos zu derzeitigen Baumaßnahmen an der kommunalen Kindertagesstätte „Schatzkiste“ sowie im Umfeld des Friedhofs ging es jetzt bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Steinebach. Direkt an der Baustelle informierte Ortsbürgermeister Hans-Joachim Greb die Mitglieder von Rat und Ausschuss über die begonnenen Arbeiten, die – so die Planung – spätestens nach den Sommerferien abgeschlossen sein sollen.