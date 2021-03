Mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan möchte die Ortsgemeinde Mudersbach der Tankstelle an der Koblenzer Straße Rechtssicherheit verschaffen. Der Ortsgemeinderat hat die Aufstellung in seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Giebelwaldhalle einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen.