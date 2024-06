Plus Altenkirchen-Flammersfeld

Ortsbürgermeisterwahlen in der VG Altenkirchen-Flammersfeld: In Helmenzen ist Stichwahl erforderlich

i In Helmenzen kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Ortsbürgermeisterkandidaten. Foto: VG Montabaur / Christina Weiß

In 57 der 67 Gemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld ist die Wahl der jeweiligen Ortsbürgermeister entschieden. Eine Stichwahl wird es hingegen in Helmenzen geben, denn dort erreichten Timo Herrmann und Klaus Schneider mit jeweils 217 Kreuzchen exakt die Hälfte der abgegebenen Stimmen.