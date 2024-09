Plus Wallmenroth

Ortsbürgermeister verabschiedet: Michael Wäschenbach prägte zwei Jahrzehnte Wallmenroth

i Zumindest als Ortsbürgermeister beginnt für den Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach (links) nun das Rentnerdasein. Eine passende Bank wurde ihm als Abschiedsgeschenk am Rande der Sitzung überreicht. Seinem Nachfolger Boris Bläser (von links) stehen nun als Beigeordnete Beate Michel und Elmar Pfeifer als Beigeordnete zur Seite. Beide wurden einstimmig vom Gemeinderat gewählt. Foto: Daniel-D. Pirker

Das war keine normale konstituierende Gemeinderatssitzung. Etwa die Hälfte des mit einem Vorhang abgetrennten Bereichs in der Wallmenrother Mehrzweckhalle war mit Gästen und dem neuen Rat besetzt. Im Zentrum der Veranstaltung stand der scheidende Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach, der an dem Abend sein Amt an Nachfolger Boris Bläser (beide CDU) übergab.