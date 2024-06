Plus Wissen

Ortsbürgermeister in der VG Wissen sind gewählt: In fünf Gemeinden setzen Bürger auf Kontinuität

i Hubert Becher bleibt Ortsbürgermeister von Katzwinkel. Foto: Werner Tischler

Nachdem um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen hatten, waren in der Verbandsgemeinde Wissen wenig überraschend die Wahlhelfer in der kleinen Ortsgemeinde Hövels am schnellsten fertig mit dem Auszählen der Stimmen zur Bürgermeisterwahl. Dort bleibt Wolfgang Klein von der CDU weiter Ortsbürgermeister. Bei einer Wahlbeteiligung von 63,8 Prozent erreichte der Amtsinhaber 80,2 Prozent der Stimmen.