Oppertsau oder Opperzau: Zwei Dörfer, aber eine Gemeinschaft

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Die Siegbrücke zwischen Oppertsau/Opperzau und Fürthen wurde im Jahre 1992 erneuert. Foto: Archiv Rolf-Dieter Rötzel

In früheren Jahrhunderten kam es immer wieder vor, dass Grafen in Geldnot gerieten. Um dieser entgegenzusteuern, beschritten sie einen einfachen Weg – sie übereigneten Untertanen an benachbarte Herrschaften. So vollzog es auch Graf Johann III. von Sayn im Jahre 1374, als er die Grenzhöfe Bellingen, Hallscheid, Netershusen (Niederhausen), Ymhusen (Imhausen) und eben Opperzawe zeitweise an das Herzogtum Berg verpfändete.