Opfer gefesselt – Angeklagter geht beten: Bei Entführung eines Betzdorfers werden immer mehr Details bekannt

Es sind Vorwürfe, die im Kreis Altenkirchen für viel Aufregung gesorgt haben. Vielleicht auch mit Blick auf die jüngst vorgestellte Kriminalstatistik. Die Rede ist von der mutmaßlichen gewaltsamen Entführung mitten in Betzdorf mit sich anschließenden Horrorszenarien, die an Mafiathriller wie „Scarface" oder „Der Pate" erinnern können.

Dem mutmaßlichen Opfer Nadim K. (Name geändert) soll laut Anklageschrift angedroht worden sein, dass man ihn in kleine Stücke schneide, sollte dessen Bruder nicht 25.000 Euro Lösegeld herausrücken. Am Landgericht Koblenz läuft nun seit Ende März der Prozess. Angeklagt sind fünf Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren – vier ...